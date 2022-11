Wichtel-Weihnachtsbaum

Neben einem Haus, verschiedenen Anziehsachen, braucht ein Wichtel natürlich auch einen schönen Weihnachtsbaum. Häkeldesignerin Annelie Kojic zeigt, wie Sie einen Baum mit und ohne Dekoration häkeln können.

Material

Häkelnadel 3,0 mm

Garnnähnadel

Schachenmayr Catania Wolle in khaki (212), moos (412) und gold (Sondergarn) oder wahlweise mit Cool Wool print von Lana Grossa

Pappe, Bastelkleber, Perlen, Glocke

Füllwatte

Abkürzungen

LM = Luftmasche

fM = Feste Masche

M = Masche

KM = Kettmasche

hStb = halbes Stäbchen

Stb = Stäbchen

wdh. = wiederholen

abn. = abnehmen

Rd. = Runde

Vor-Rd. = Vor-Runde

R. = Reihe

Vor-R. = Vor-Reihe

* bis * = Mit Stern eingegrenzte Maschen werden ... x wdh.

So geht's

Grundform: Es wird fortlaufend in Spiralrunden aus festen Maschen (fM) gehäkelt. Den Beginn der neuen Runde, bitte mit einem Rundenmarkierer oder anders farbigen Faden durch die 1. Masche der Runde kennzeichnen. Die Grundform des Weihnachtsbaums wird in Farbe „khaki“ gehäkelt.

1. Rd. 6 fM in einen Magic-Ring häkeln (= 6)

2. Rd. Jede Masche mit fM verdoppeln (= 12)

3. Rd. *1 fM, 2 fM in 1 M*, * bis * 6 x wdh. (= 18)

4. Rd. *2 fM, 2 fM in 1 M*, * bis * 6 x wdh. (= 24)

5. Rd. *3 fM, 2 fM in 1 M*, * bis * 6 x wdh. (= 30)

6. Rd. *4 fM, 2 fM in 1 M*, * bis * 6 x wdh. (= 36)

7. Rd. *5 fM, 2 fM in 1 M*, * bis * 6 x wdh. (= 42)

8. Rd. 1 fM in jedes hintere Maschenglied der Vor-Rd. (= 42)

9. Rd. 1 fM in jede Masche der Vor-Rd. (= 42)

10. Rd. 1 fM in jedes hintere Maschenglied der Vor-Rd. (= 42)

11. Rd. 1 fM in jede Masche der Vor-Rd. (= 42) Pappe im Durchmesser des Tannenbaumbodens zuschneiden und zur Stabilisation einkleben.

12. Rd. In jedes hintere Maschenglied häkeln, *5 fM, 1 M abn*, * bis * 6 x wdh. (= 36)

13. Rd. 1 fM in jede Masche der Vor-Rd. (= 36)

14. Rd. 1 fM in jedes hintere Maschenglied der Vor-Rd. (= 36)

15. Rd. 1 fM in jede Masche der Vor-Rd. (= 36)

16. Rd. In jedes hintere Maschenglied häkeln, *4 fM, 1 M abn*, * bis * 6 x wdh. (= 30)

'17. Rd. 1 fM in jede Masche der Vor-Rd. (= 30)

18. Rd. 1 fM in jedes hintere Maschenglied der Vor-Rd. (= 30)

19. Rd. 1 fM in jede Masche der Vor-Rd. (= 30) Tannenbaum gleichmäßig bis Rd. 17. mit Füllwatte ausstopfen.

20. Rd. In jedes hintere Maschenglied häkeln, *3 fM, 1 M abn*, * bis * 6 x wdh. (= 24)

21. Rd. 1 fM in jede Masche der Vor-Rd. (= 24)

22. Rd. 1 fM in jedes hintere Maschenglied der Vor-Rd. (= 24)

23. Rd. 1 fM in jede Masche der Vor-Rd. (= 24)

24. Rd. In jedes hintere Maschenglied häkeln, *2 fM, 1 M abn*, * bis * 6 x wdh. (= 18)

25. Rd. 1 fM in jede Masche der Vor-Rd. (= 18)

26. Rd. 1 fM in jedes hintere Maschenglied der Vor-Rd. (= 18)

27. Rd. *1 fM, 1 M abn*, * bis * 6 x wdh. (= 12)

28. Rd. 1 fM in jedes hintere Maschenglied der Vor-Rd. (= 12) Tannenbaum gleichmäßig mit Füllwatte ausstopfen.

29. Rd. 1 fM in jede Masche der Vor-Rd. (= 12)

30. Rd. In jedes hintere Maschenglied häkeln, 6 x 1 M abn (= 6)

31. Rd. 1 fM in jede Masche der Vor-Rd. (= 6)

Die letzten Maschen zusammenziehen und vernähen, Faden sichern und abschneiden.

Tannenzweige: Die Tannenzweige werden spiralförmig in die vorderen Maschenglieder der Runden 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 und 27 um die Grundform des Baumes gehäkelt. Dabei zeigt der Boden der Grundform zum Häkler. Es wird wie folgt in Farbe „moos“ gehäkelt. *[1 fM, 1 hStb, 1LM, 1 Stb, 1 LM, 1 hStb, 1 fM] in 1 M häkeln, 1 M überspr., 1 KM, 1 M überspr.*, * bis * wdh. bis Baumspitze.

Baumdeko / Kette (optional):

Annelie Kojic

Luftmaschenkette aus ca. 250 LM in Farbe „gold“ häkeln und spiralförmig zwischen die Tannenzweige um die Grundform wickeln und festnähen. Abschließend kleine bunte Perlen als Baumschmuck aufnähen und ggf. auf die Baumspitze eine kleine Glocke.

