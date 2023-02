Tulpenstrauß mit Trockenblumen

Holger Schweizer lässt den Tulpen mit seiner kreativen Konstruktion Platz zum Wachsen!

Material:

Französische Tulpen

Milchsterne

Hainbuche

Getrocknete Gräser

Getrocknete Hortensien

Garn

Band

So geht's:

Trockene Materialien übereinanderlegen, so dass ein längliches Gerüst entsteht.

Mit Garn fixieren.

Unteres Blatt an den Tulpen entfernen und von oben durch das Gerüst ziehen.

Milchsterne auch von oben durch das Gerüst ziehen.

In der Mitte eine getrocknete Hortensie einfügen.

Stielenden unten zusammennehmen und aufrichten.

Zusammenbinden und in eine Vase stellen.

Nach Belieben Gräser locker darüberlegen.