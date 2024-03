Material:

Wickeldraht (0,35)

Mühlenbeckia

Magnolienast

Lisianthus

Traubenhyazinthen

Tulpen

Moos

Gänseeier

So geht's:

1. Tulpen in einen kleinen Topf einpflanzen und mit Moos bedecken.

2. Magnolienast in den Topf stecken.

3. Draht und Mühlenbeckia in einem Topf zu einem kleinen Nest formen.

4. Nest in eine Verzweigung setzen und nach Belieben z.B. mit einem Gänseei dekorieren.