Schritt für Schritt zur Gesichtsmaske

Die Vorlage in gewünschter Größe zuschneiden, auf den doppelt gelegten Stoff übertragen und ausschneiden. Eine Nahtzugabe von 1 cm ist im Schnittmuster bereits enthalten. Für die Einlage das Schnittmuster 2 auf z.B. ein Spülschwammtuch* legen und ausschneiden. Damit die Einlage später leichter in die Maske passt, kann sie an der oberen und unteren Kante je ca. 1 cm gekürzt werden.

(privat) - Patricia Morgenthaler