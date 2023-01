Schritt für Schritt zum Tuchbeginn

… bis zu den letzten 3 Maschen der Reihe rechts stricken (siehe Bild) nächste Masche verdoppeln dann 1 Umschlag und 2 Maschen rechts stricken. (Es werden 4 Maschen in einer Hinreihe zugenommen) In der darauffolgenden Rückreihe alle Maschen und Umschläge rechts stricken. Diese beiden Reihen werden nun in den unterschiedlichen Farben ständig wiederholt bis die gewünschte Größe erreicht ist. Bitte nun weiter nach Anleitung arbeiten.

Privat - Tanja Steinbach