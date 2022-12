Schritt für Schritt zum Letterboard

Damit die Buchstaben genau dazwischen passen, einfach folgendermaßen vorgehen: Die erste Leiste in den Bilderrahmen kleben. Dann die Buchstaben anlegen. Die nächste Leiste (mit Kleber an der Unterseite) gegen die Buchstaben drücken. So ist sichergestellt, dass die Buchstaben genug Platz haben und nicht aus dem Letterboard rausfallen. Nun damit weitermachen, bis der Rahmen mit den Leisten gefüllt ist!

Privat - Lisa Tihanyi