Schritt für Schritt zum Sitzkissen

Für Kissenober- und -unterseite jeweils 121 Häkelquadrate häkeln, je 28 Häkelquadrate in Natur, 16 Häkelquadrate in Helltürkis, 21 Häkelquadrate in Lila und 56 Häkelquadrate in Braun. Fäden vernähen. Ein Häkelquadrat ist etwa 4,5cm x 4,5cm groß.

Privat - Tanja Steinbach