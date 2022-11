Saugroboter reparieren

Diese kleinen Haushaltshelferlein erleben einen regelrechten Boom und sausen durch Küchen, Wohn- und Esszimmer. Hin und wieder machen sie schlapp, was aber kein Grund ist, sie zu entsorgen. Andreas Frisch gibt uns Tipps zur Reparatur.

Bei komplexen elektronischen Geräten wie Staubsaugrobotern oder Wisch-Saugrobotern können mit der Zeit verschiedenste Probleme auftreten. Die wichtigsten können ganz einfach selbst behoben werden.

Benötigtes Werkzeug

Schraubendreher (je nach Modell)

Schere zum Haare entfernen

Mundschutz

Schlechte Saugleistung

Privat - Andreas Frisch

Wenn die Saugwirkung nachlässt, so liegt dies meistens an einem zugesetzten Filter. Üblicherweise gibt es im Staubbehälter eine oder mehrere Filterstufen. Oftmals fängt ein Vorfilter in Form eines Netzes den gröbsten Schmutz auf und anschließend wird die Luft noch durch einen sogenannten HEPA-Filter vom Feinstaub gereinigt. Dieser setzt allerdings mit der Zeit die Filter zu und verringert damit den Luftstrom. Deswegen sollten diese Filter regelmäßig, am besten draußen über der Mülltonne, ausgeklopft werden. Man kann mit dem Fingernagel über die Falten "ratschen" und so den Großteil der anhaftenden Staubpartikel abschütteln. Schonender kann man den Filter mittels eines anderen Staubsaugers absaugen oder mit Pressluft sauber pusten. Es ist sehr wichtig, die Saugrichtung zu beachten und den Filter anschließend wieder richtig herum einzulegen!

Tipp: Dabei eine Corona-Maske (=Feinstaubfilter) tragen!

Manche Filter lassen sich auch unter fließendem Wasser auswaschen (Bedienungsanleitung beachten!). Gerade Allergiker sollten gelegentlich einen neuen Filter einsetzen.

Nachlassende Betriebsdauer

Wenn der Roboter es irgendwann nicht mehr schafft, mit einer Akkuladung den Raum zu säubern, so liegt das vermeintlich an einem defekten Akku. Dies kann zwar durchaus eine Ursache dafür sein, allerdings gibt es in Haushalten mit langhaarigen Tieren oder Menschen auch folgendes Problem: Haare können sich um alle möglichen Wellen wickeln und dadurch die freie Drehbarkeit beeinträchtigen. In Folge dessen benötigen die Motoren dann viel mehr Energie und der Akku entlädt sich entsprechend schneller.

Privat - Andreas Frisch

Um die Bürsten von Haaren zu befreien, baut man sie am besten aus. Normalerweise ist dies mit einem Schraubendreher im Handumdrehen erledigt. Nun kann man die Achsen mittels einer Schere von den aufgewickelten Haaren befreien. Auf diese Weise beugt man auch erhöhtem Verschleiß vor und verbessert die Hygiene. Nach dem Zusammenbau merkt man direkt am Betriebsgeräusch, dass sich der Roboter nun wieder viel leichter tut.

Sensoren reinigen

Wenn sich der Roboter "komisch" verhält, sich unerwartet im Kreis dreht oder plötzlich stehen bleibt, kann dies eventuell an verschmutzten Sensoren liegen. An der Unterseite befinden sich Lichtschranken, um zu verhindern, dass der Roboter Treppen hinunter fällt. Zusätzlich gibt es am Rand Lichtsensoren und kleine Schalter um Hindernisse zu erkennen. Wenn diese verschmutzt sind, sollten sie sauber gewischt werden werden, damit sich der Roboter richtig orientieren kann.

Aufladeprobleme

Der Roboter dockt sich bei nachlassendem Akkustand selbständig an der Ladestation an um Elektrizität zu tanken. Sind jedoch die Kontaktflächen auf der Unterseite des Roboters oder an der Ladestation verschmutzt, so kann dies zu Verbindungsproblemen führen. Sie können die Kontakte mit Alkohol reinigen. Eventuell sind sie auch verformt oder haben sich verhakt und müssen dann mechanisch gerichtet werden.

Privat - Andreas Frisch

Wenn die Ladestation zu versteckt oder in einem Raum mit einer geschlossenen Tür aufgestellt ist, kann sie der Roboter eventuell auch nicht mehr finden und er bleibt daher liegen. Mit der Zeit altern natürlich auch die enthaltenen Akkuzellen. Die Batteriepacks sind als Original-Ersatzteile beim Hersteller allerdings normalerweise sehr teuer. Hier bietet sich eine kostengünstige Instandsetzung oder der Austausch gegen einen Nachbau-Akku an, bei dem sie ein Repair-Café gerne unterstützen wird. Hier wird ihnen auch geholfen, falls die Ladestation gar keinen "Saft" mehr liefert. Dann ist nämlich möglicherweise das Stecker-Netzteil defekt.

Mehr Tipps von Andreas Frisch finden Sie hier:

