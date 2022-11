Hölzerne Sonnenschirme mit Stoffbespannung reparieren

per Mail teilen

Sonnenschirme leiden nach ein paar Jahren Outdoordasein schon mal ein bisschen. Wenn ein Holzgelenk bricht, nicht gleich wegschmeißen! Andreas Frisch hat die Lösung!

Auf dem Balkon oder der Terrasse wird es im Hochsommer in der prallen Sonne schnell zu heiß. Hier schafft ein schöner Sonnenschirm ein schattiges Plätzchen zum Entspannen.

Allerdings gibt es an hölzernen Sonnenschirmen einige Schwachstellen, die großen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, vor allem beim Öffnen und wenn es windig ist ist. Die häufigsten Defekte die dabei auftreten sind:

gerissenes Zugseil

durchgebrochene Speichen

Messing-Schraubverbindung am Mittelstock wackelt

verschmutzte oder beschädigte Stoffbespannung

Speichen aus dem Einfassdraht ausgebrochen

Bei einem gerissenen Zugseil ist die Reparatur wirklich kinderleicht. Es muss einfach nur eine neue Schnur in der richtigen Stärke und Länge im Baumarkt besorgt, eingefädelt und angeknotet werden.

Bei durchgebrochenen Speichen ist die Reparatur etwas aufwändiger. Auf den Speichen lasten sehr große Kräfte und oftmals brechen sie genau an der Schwachstelle: der Bohrung für die Schraube, die sie mit den Streben verbinden. Leimen kommt hier nicht in Frage, deswegen müssen wir ähnlich wie bei einem Beinbruch die Speiche schienen. Dazu benötigen wir zwei Holzleistchen in der gleichen Breite wie die Speichen (z.B. 25 mm), Dicke 10-12mm und Länge jeweils 30 cm. Diese müssen vorgebohrt und mit einem Kegelsenker vorbereitet werden, damit sie beim Festschrauben nicht auseinander gespalten werden.

Die ursprüngliche Verbindungsschraube ist nun zu kurz und muss gegen eine längere Schraube oder Gewindestange (M4 oder M5, Länge 70 mm) mit passenden Beilagscheiben und Muttern getauscht werden. Das Loch für die Verbindungsschraube zur Strebe wird in der Mitte passend (1 mm größer) vorgebohrt. Anschließend wird alles wie in der Schritt-für-Schritt-Anschleitung gezeigt, miteinander verschraubt.

Wenn die Messing-Schraubverbindung am Mittelstock wackelig geworden ist, hilft es meistens sie neu mit dem Stock zu verschrauben. Dazu zunächst die beiden Hälften auseinander schrauben. Anschließend vorsichtig die Holzschrauben lösen. Jetzt kann man den Messingbeschlag ein kleines Stück weiterdrehen, bis er wieder fest sitzt und dann mit hochwertigen Schrauben neu festschrauben.

Um die Stoffbespannung zu waschen oder zu nähen, muss sie zunächst einmal abgenommen werden. Dazu wird einfach die Krone gelöst, die meistens festgenagelt oder geschraubt ist. Anschließend können die einzelnen Speichen ausgehängt und der gesamte Stoff abgezogen werden. Baumwollbespannungen sehen wieder wie neu aus, wenn man sie nach Anleitung über Nacht in einer Sauerstoffbleiche einweicht und anschließend bei 40° C wäscht!

Tipp: Die Stoffbespannung direkt nach dem Waschen noch nass aufziehen, wenn der Stoff trocken ist, lässt sich der Stoff nicht dehnen.

Wenn Speichen oder Streben aus dem Einfassdraht an der Krone oder dem Schieber ausgebrochen sind, wird es etwas aufwändiger, auch hierzu muss zunächst wie oben erklärt die Krone entfernt und die Bespannung abgenommen werden.

Die betreffende Holzleiste sollte am besten komplett ersetzt werden, die Enden des Ersatzteils müssen nach Vorlage des Originalteils sorgfältig rundgeschliffen und gebohrt werden, damit die Bespannung nicht beschädigt wird und beim Zusammenfalten nichts verhakt.

Anschließend muss der Einfassdraht mit einer Kneifzange aufgedröselt und die Ersatzleiste an der entsprechenden Stelle eingefädelt werden. Zum Schluss wird der Einfassdraht wieder fest verrödelt.





Gute Entspannung im Schatten wünscht Ihnen

Ihr Repairfox Andreas Frisch

