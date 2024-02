Kleine Größen

Wer seinen Türstopper lieber etwas kleiner haben möchte, hier die Anleitung für Bäume in der Größe 30 und 36 cm.

Anleitung Größe 2, 36cm hoch

Bis zur 34. Runde wie bei Größe 3, von # bis # beschrieben, arbeiten = 57 Maschen.

35. Runde: 57 feste Maschen häkeln, dann 1 Kettmasche in die folgende Masche arbeiten.

In den beiden letzten Runden (36. und 37. Runde Feste Maschen in Runden (mit Rundenübergang) häkeln. Dadurch wird die Stufe, die beim Häkeln in Spiralrunden automatisch entsteht, etwas ausgeglichen.

36. Runde: Jede 19. Masche verdoppeln = 60 Maschen.

37. Runde: Die letzte Runde ohne Zunahmen anfügen = 60 Maschen.

Der mittlere Tannenbaum hat somit 5 markierte Linien für die Schuppen-Runden.

Baumstamm

Siehe Größe 3

Tannenbaum-Unterseite

Wie bei Größe 3 beschrieben, arbeiten, jedoch nach der 10. Runde enden = 60 Maschen. Die Maschenzahl nach der 10. Runde entspricht exakt der Maschenzahl der unteren Runde des Tannenbaums.

Bodenplatte und Fertigstellung: Siehe Größe 3.

Anleitung Größe 1, 30cm hoch

Bis zur 26. Runde wie bei Größe 3, von # bis # beschrieben arbeiten = 45 Maschen.

27. Runde: 45 feste Maschen in die hinteren Abmaschglieder der Vorrunde häkeln, dann 1 Kettmasche in die folgende Masche arbeiten.

In den beiden letzten Runden (28. und 29. Runde) Feste Maschen in Runden (mit Rundenübergang) häkeln. Dadurch wird die Stufe, die beim Häkeln in Spiralrunden automatisch entsteht, etwas ausgeglichen.

28. Runde: Jede 15. Masche verdoppeln = 48 Maschen.

29. Runde: Die letzte Runde ohne Zunahmen anfügen = 48 Maschen.

Der kleine Tannenbaum hat somit 4 markierte Linien für die Schuppen-Runden.

Baumstamm

Siehe Größe 3.

Tannenbaum-Unterseite

Wie bei Größe 3 beschrieben arbeiten, jedoch nach der 8. Runde enden = 48 Maschen. Die Maschenzahl nach der 8. Runde entspricht exakt der Maschenzahl der unteren Runde des Tannenbaums.

Bodenplatte und Fertigstellung: Siehe Größe 3.