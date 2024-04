Kischdehogger - Holzkiste mit Polster

Darauf lässt sich gut sitzen! Mit nur wenigen Handgriffen verwandelt Polsterer Axel Heilmann eine alte Weinkiste in ein schickes, individuelles Möbelstück.

Material

Holzkiste

Holzplatten(8mm dick in der Größe 41,1cmx28,4cm; 12mm dick in der Größe 47,2cmx32,2cm)

Stoff 70x60cm

Watte 100g Qualität

Schaumstoff 48cmx33cm, Dicke 6cm

Filzgleiter

Sprühkleber

Werkzeug

Tacker

Gestellnagler oder kleine Nägel

Akkuschrauber

Zange

Stichel

Scheren

Filzstift

Gliedermaßstab

Nähmaschine

Stecknadeln

So geht's:

1. 4 cm Rand an allen Seiten abmessen und eine durchgehende Linie zeichnen. An allen vier Linien die Mitte markieren.

2. Die gezeichneten Linien bleiben sichtbar, auf die Rückseite wird der Schaumstoff mit Sprühkleber geklebt. Die Schaumstoffplatte auf den Tisch legen und die Holzplatte darauflegen. Auf den Tische eine Unterlage legen. Nur die beiden Seiten (Holz und Schaumstoff) einsprühen und die Holzplatte auflegen. Da der Schaumstoff etwas größer als die Holzplatte ist, auf einen gleichmäßigen Überstand an allen vier Seiten achten.

3. An allen vier Ecken der Watte Stücke von 7,5cmx7,5cm ausgeklinken. Watte und Schaumstoff mit Sprühkleber einsprühen. Die Watte liegt auf dem Tisch. Die Holzplatte mit Schaumstoff darauf legen. Nun die Watte um die Seiten von Schaumstoff und Holzplatte ankleben.

4. Eine Schablone aus Papier nach den Maßen des Zuschnittplans anfertigen. Die Schablone ausschneiden, auf Stoffvorderseite auflegen und mit Stecknadeln befestigen. Die Zeichnung auf den Stoff übertragen: Mittezeichen und Ende der Naht. ACHTUNG: Nahtzugabe von 1cm ist bereits bei der Schablone berücksichtigt. Dann den Stoff zuschneiden.

5. Den Stoffrand ketteln oder mit Zickzackstich übernähen, um ein Ausfransen zu verhindern. (Zug auf den Stoff beim Tackern).

6. Es sind vier Ecken zu nähen. Rechte Stoffseite wird auf rechte Stoffseite gelegt. Das restliche Stoffteil bekommt dadurch eine diagonale Falte. Die Naht ist an der diagonalen Falte beginnen, das Ende der Naht ist am Markierungszeichen.

7. Den Bezug über die Holzplatte mit Schaumstoff und Watteauflage stülpen. Die Nahtzugabe wird dabei immer in Richtung lange Seite der Sitzauflage umgelegt. Die Sitzauflage auf die Stoffseite legen. Die Markierungen auf der Holzplatte und die Zeichen im Stoff werden übereinandergelegt und mit dem Tacker geheftet.

8. Die Nahtzugabe an einer Seite der Ecke einen cm einschlagen. Die andere Seite ebenso einschlagen und beide Seiten tackern. Den Stoff mit einer Hand halten, bis er an die Markierungslinie auf der Holzplatte reicht, dann wird geheftet, jeweils von der Ecke zur Mitte der Seite, bis der Bezug komplett fixiert ist. Die Positionsplatte fixiert die Polsterauflage im Hocker, so dass sie nicht wegrutschen kann. Sie wird mittig befestigt, mit dem Gestellnagler werden an allen Ecken und in der Mitte Krampen gesetzt.

9. Damit die Holzkisten auf dem Teppich oder Boden bewegt werden können, empfiehlt es sich, Gleiter zu montieren.