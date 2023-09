Herbstliches Gesteck

Im ersten Schritt wird ein Glas in Seidenpapier eingeschlagen. Das bildet die schlichte und dekorative Basis für unser Gesteck. Das Papier wird mit einem schönen Band nach Wahl festgebunden. Danach wird Steckmasse für Frischblumen zurechtgeschnitten, in Wasser gelegt und, wenn es sich vollgesaugt hat, passend in das Glas gefüllt.

