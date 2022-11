Girlande aus Pappkarton

per Mail teilen

Papprollen bekommen von Designerin Stefanie Renk als hübsche Fensterdekoration ein zweites Leben eingehaucht.

Material

Papprollen (Küchenpapier-, Geschenkpapier- oder Klopapierrolle)

Alleskleber

Säge oder Brotmesser

Schere

Schnur

Perlen

ggf. Gewürzklammern

So geht's:

1. Wir benötigen kleine Papierrollen, die mit einer Säge oder einem Brotmesser in 4 - 5 gleichgroße Ringe gesägt werden. 17 Ringe werden gebraucht.

2. Mit einer Schere die Ränder schön glätten.

3. Die einzelnen Ringe zusammen drücken, damit sie die Form eines Auges bekommen.

4. Jeweils zwei Augen gegeneinander kleben und über die Klebestelle eine Perle aufkleben, so fünf Paare herstellen und miteinander verkleben.

Am unteren Ende zwei Einzelringe ankleben. Am oberen Ende fünf Einzelringe aneinander kleben.

5. An der Seite eine Perlenschnur mit oberem und unteren Ende verbinden.

Eine Idee von Designerin Steffi Renk