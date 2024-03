Gestrickte Kissen im Otedama Stil

Kissen ist nicht gleich Kissen! Dieses von Strickdesignerin Tanja Steinbach ist ein echtes Designerstück und Eyecatcher auf Bett und Sofa.

Größen

Größe 1 (unten im Stapel links)

Durchmesser ca. 57 cm, 23 cm hoch

bestehend aus 4 Rechtecken, je 27 cm breit und 54 cm hoch

Größe 2 (oben im Stapel links)

Durchmesser ca. 44 cm, 23 cm hoch

bestehend aus 4 Rechtecken, je 23 cm breit und 46 cm hoch (Anschlag:

Größe 3 - mit doppeltem Faden und im Farbverlauf (in der Mitte im Stapel links)

Durchmesser ca. 40 cm, 22 cm hoch

bestehend aus 4 Rechtecken, je 22 cm breit und 44 cm hoch (Anschlag:

Material:

Alle Modelle werden mit einem dicken Schlauchgarn (60% Baumwolle, 40% Nylon mit einer Lauflänge von ca. 114 m/200 g) gestrickt, je nach Modell ein- oder doppelfädig.

Die Originalmodelle wurden aus „The Tube“ von Lana Grossa gehäkelt. Alternativ sind beispielsweise auch die Garne „Cotton Jersey“ von Schachenmayr oder „Homemade“ von Katia Yarns verwendbar. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung eines dünneren Garns die Maschenzahl an Hand der eigenen Maschenprobe angepasst werden muss und ggf. eine andere Materialmenge benötigt wird.

Für Größe 1 wird 900g Garn in Pink (Farbe 8) benötigt

wird in Pink (Farbe 8) benötigt Rundstricknadel Stärke 9-10 mm

Für ein 2-farbiges Kissen in Größe 2 , wird je 400g Garn in Farbe Orange (Farbe 18) und Rosa (Farbe 19) benötigt. ( 800g insgesamt )

, wird je in Farbe Orange (Farbe 18) und Rosa (Farbe 19) benötigt. ( ) Rundstricknadel Stärke 9-10 mm

Für ein Kissen im Farbverlauf in Größe 3 , wird je 400g Garn in Farbe Orange (Farbe 18) und Rosa (Farbe 19) benötigt. ( 800g insgesamt )

, wird je in Farbe Orange (Farbe 18) und Rosa (Farbe 19) benötigt. ( ) Rundstricknadel Stärke 15 mm

Für alle Größen

Lockere Füllwatte, ca. 500g je Kissen

Schere, Vernähnadel, Maßband

Evtl.Matratzennadel

Maschenproben:

Mit einfachem Faden: Mit Nadelstärke 9-10 mm entsprechen bei kraus rechts 10- 11 Maschen und 20 Reihen etwa 10 x 10 cm.

Mit doppeltem Faden: Mit Nadelstärke 15 mm entsprechen bei kraus rechts 6-7 Maschen und 12 Reihen etwa 10 x 10 cm.

Hinweis: Die Kissen werden mit Füllwatte-Flocken ausgestopft, daher nicht zu locker stricken!

Grundtechniken

Knötchenrand

Für den Knötchenrand die erste und letzte Masche jeder Reihe rechts stricken. (= kraus rechts)

Das Kraus-Rechts Gestrick

Kraus rechts bedeutet, dass in Hin- und Rückreihen rechte Maschen gestrickt werden. Kraus rechts gestrickte Flächen sehen auf beiden Seiten gleich aus, die Oberfläche ist etwas körniger und gerippter als bei glatt links

Kleines Perlmuster

In Hinreihen 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel stricken. In den Rückreihen die Maschen versetzen, das bedeutet, auf eine linke Masche wird eine rechte Masche gestrickt und auf eine rechte Masche der Vorreihe eine linke Masche. Diese beiden Reihen stets wiederholen.

Matratzenstich

Die beiden zu verbindenden Strickteile mit der Vorderseite nach oben aneinander legen. Die Randmaschen der unteren Anschlagkanten in Form einer „8“ miteinander verbinden, dafür mit der Nähnadel neben den unteren Eckmaschen der beiden Strickteile jeweils von unten nach oben vor bzw. nach der Randmasche ausstechen und den Faden durchziehen, dabei am linken Strickteil beginnen. Ein 2. Mal von unten nach oben durch die gleiche Stelle des linken Strickteils stechen, dann an der gegenüberliegenden Stelle auch wieder in die gleiche Stelle einstechen allerdings von oben nach unten, dann den darüber liegenden Querfaden erfassen und die Nadel zurück zum linken Strickteil führen. *In die vorhergehende Einstichstelle von oben einstechen, die darüber liegenden 2 Querfäden erfassen, Nadel zum rechten Strickteil zurückführen, in die vorhergehende Einstichstelle von oben einstechen, die darüber liegenden 2 Querfäden erfassen, dann Nadel zum linken Strickteil zurückführen. Ab * stets wiederholen bis die ganze Naht geschlossen ist, den Faden dabei hin und wieder fest ziehen.

Tipp: Bei dicken Garnen den Matratzenstich nur jeweils mit einer halben Randmasche arbeiten, dafür den Querfaden in der Randmasche erfassen.

In ähnlicher Weise können auch die waagerechten Nähte, wie Schulternähte, Anschlag- und Abkettkanten, etc. geschlossen werden, dabei wird der Matratzenstich immer um die beiden Maschenschenkel einer Masche ausgeführt.

Mein Tipp zur letzten Masche in der Abkettkante Oft gerät die letzte Masche der Abkettkante größer als die restlichen Maschen, gerade bei dicken Garnen ist das besonders auffällig. Um dies zu vermeiden kann man bspw. die letzte Masche der Abkettkante ungestrickt auf die rechte Nadel heben, dann mit der linken Nadel von hinten nach vorn durch das „Knötchen“ (Randmasche) der Vorreihe einstechen und diese Schlinge auf der Nadel behalten und zusammen mit der zuvor abgehobenen Masche (dafür wieder auf die linke Nadel heben) rechts zusammenstricken und abketten. Faden abschneiden und durch die letzte Masche ziehen.

Anleitungen

Allgemein: Für jedes Kissen werden 4 Rechtecke im Verhältnis 1: 2 gestrickt. Das bedeutet das Rechteck ist doppelt so lang wie breit.

Mein Tipp: wenn ein neuer Knäuel angesetzt werden muss, dies am Reihenanfang oder –ende tun und die Fadenenden später zum zusammennähen verwenden!

Größe 1

Mit einfachem Faden in Pink und Nadelstärke 9- 10 mm zwei Rechtecke kraus rechts und zwei Rechtecke im kleinen Perlmuster stricken, dafür jeweils 30 Maschen, = 27 cm anschlagen und im entsprechenden Muster stricken. In etwa 54 cm Höhe, = doppelte Länge wie die Anschlagkante misst, alle Maschen gerade abketten.

Die 4 Teile wie auf der Skizze gezeigt anordnen, dabei die beiden Muster abwechseln und im Matratzenstrich zusammennähen. Die verschiedenen Symbole der Skizze veranschaulichen welche Seiten aufeinander treffen. Dabei alle Fäden vernähen.

Bevor das letzte Nahtstück geschlossen wird, das Kissen mit Füllwatte ausstopfen. Alternativ kann auf eine runde Kissenfüllung in passendem Durchmesser eingesetzt werden. In der Kissenmitte, dort wo 4 Ecken der 4 Teile aufeinandertreffen mit doppeltem Faden und einer langen Matratzennadel durchstechen und das Kissen etwas zusammenziehen, Faden vernähen.

Skizze

Größe 2

Mit einfachem Faden und Nadelstärke 9- 10 mm in Orange zwei Rechtecke kraus rechts und in Rosa zwei Rechtecke im kleinen Perlmuster stricken, dafür jeweils 25 Maschen, = 23 cm anschlagen und im entsprechenden Muster stricken. In etwa 46 cm Höhe, = doppelte Länge wie die Anschlagkante misst, alle Maschen gerade abketten.

Die 4 Teile wie auf der Skizze anordnen, dabei die beiden Muster/Farben abwechseln und wie bei Größe 1 beschrieben zusammen nähen und ausarbeiten.

Größe 3

Mit doppeltem Faden und Nadelstärke 15 mm vier Rechtecke im Farbverlauf kraus rechts stricken. Dafür mit 2 Fäden in Orange beginnen, 14 Maschen, = 22 cm anschlagen und kraus rechts stricken. Nach 14-15 cm mit je einem Faden in Orange und einem Faden in Rosa weiter arbeiten, nach weiteren 14-15 cm, = 29-30 cm Gesamthöhe mit 2 Fäden Rosa weiterstricken. In 44 cm Höhe, = doppelte Länge wie die Anschlagkante misst, alle Maschen gerade abketten.

Die 4 Teile wie auf der Skizze anordnen, dabei sollen die gleichen Farben jeweils zusammentreffen und wie bei Größe 1 beschrieben zusammen nähen.

Noch mehr Ideen von Tanja Steinbach finden Sie unter

www.tanjasteinbach.de