Gefilzte Herbstdeko

Mit gehäkelten und gefilzten Blättern zaubert Häkeldesignerin Annelie Kojic ruckzuck einen wunderschönen Herbstwald auf den Tisch.

Material

Häkelnadel 8 - 9 mm, Garnnähnadel zum Vernähen

100 % Schurwollen (50g/50m LL) oder (100g/100m LL) in diversen Farben

Abkürzungen

LM = Luftmasche

fM = Feste Masche

M = Masche

KM = Kettmasche

hStb = halbes Stäbchen

Stb = Stäbchen

DStb = doppeltes Stäbchen

wdh. = wiederholen

Nd. = Nadel

Rd. = Runde

Vor-Rd. = vorherige Runde

* bis * = Mit Stern eingegrenzte Maschen werden ... x wdh.

Benötigte Grundanleitugen

LINDENBLATT KLEIN

Das kleine Lindenblatt wird in Runden gehäkelt. Am Ende jeder Runde die Runde mit einer KM in die 1. M der Runde schließen. Wer will kann das Lindenblatt unifarben oder wie ich in jeder Runde mit einer anderen Farbe häkeln.

1. Runde: 16 Stb in einen Magic-Ring häkeln (= 16 M)

2. Runde: 2 LM, *[1 Stb, 1 LM, 1 Stb] in 1 M*, von * bis * 15 x wdh., 1 Stb, 1 LM, 1 KM in die 1. LM der Runde

3. Runde: In dieser Runde nur unter die LM häkeln: 3 fM unter die 1. LM, [2 fM, 1 hStb] unter die 2. LM, [2 hStb, 1 Stb] unter die 3. LM, jeweils 3 Stb unter die nächsten 4 LM, [2 Stb, 1 DStb] unter die 8. LM, 2 LM, [1 DStb, 2 Stb] unter die 9. LM, jeweils 3 Stb unter die nächsten 4 LM, [1 Stb, 2 hStb] unter die 14. LM, [1 hStb, 2 fM] unter die 15. LM, 3 fM unter die 16. LM, Runde schließen mit 1 KM in die 1. M der Rd.

4. Runde: Bis zur Mitte des Blattes je 1 fM in jede M der Vor-Rd. häkeln, [1fM, 1 LM, 1 fM] unter die LM der Spitze häkeln, weiter mit 1 fM in jede M der Vor-Rd., 1 KM in die 1. M der Rd.

Stiel: 6 LM direkt an die KM der 4. Rd., 1 fM in die 2. M von der Nd. aus gesehen, je 1 fM in die nächsten 4 LM, 1 KM in die 1. M der 4. Rd. Fäden sichern, vernähen und abschneiden.

LINDENBLATT GROSS

Das große Lindenblatt wird in Runden gehäkelt. Am Ende jeder Runde die Runde mit einer KM in die 1. M der Runde schließen. Wer will kann das Lindenblatt unifarben oder wie ich in jeder Runde mit einer anderen Farbe häkeln.

1. - 3. Runde: Wie beim kleinen Lindenblatt häkeln.

4. Runde: *3 LM, 1 fM zwischen die 3 M der Vor-Rd.*, * bis * wdh. bis Rd.ende, 1 KM in die 1. M der Rd.

5. Runde: In dieser Runde nur unter die LM häkeln; 3 fM unter die 1. LM, [2 fM, 1 hStb] unter die 2. LM, [2 hStb, 1 Stb] unter die 3. LM, jeweils 3 Stb unter die nächsten 3 LM, [2 Stb, 1 DStb] unter die 7. LM, 4 DStb unter die 8. LM, 2 LM, 4 DStb unter die 9. LM, [1 DStb, 2 Stb] unter die 10. LM, jeweils 3 Stb unter die nächsten 3 LM, [1 Stb, 2 hStb] unter die 14. LM, [1 hStb, 2 fM] unter die 15. LM, 3 fM unter die 16. LM, Runde schließen mit 1 KM in die 1. M der Rd.

6. Runde: Bis zur Mitte des Blattes je 1 fM in jede M der Vor-Rd. häkeln, [1fM, 1 LM, 1 fM] unter die LM der Spitze häkeln, weiter mit 1 fM in jede M der Vor-Rd., 1 KM in die 1. M der Rd.

Stiel: 6 LM, 1 fM in die 2. M von der Nd. aus gesehen, je 1 fM in die nächsten 4 LM, 1 KM in die 1. M der 4. Rd. Fäden sichern, vernähen und abschneiden.

Wie filze ich meine gehäkelten Blätter?

Das Filzergebnis wird am Besten, wenn die Maschen locker gehäkelt wurden, denn dann kann die Filzwolle ihr ganzes Potential ausschöpfen. Die Blätter sollten daher nicht zu fest gehäkelt werden. Wer sehr fest häkelt, wechselt einfach auf eine größere Häkelnadel.

Die gehäkelten Blätter einfach in der Waschmaschine im Kurzwaschprogramm bei 40°C waschen. Anschließend in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen. Bitte aber nicht in die direkte Sonne legen.

Durch das Filzen verliert das gehäkelte Blatt ca. 10% an seiner ursprünglichen Größe.

Weitere Tipps!

Wie pflege ich meine gefilzten Blätter, wenn sie doch einmal verschmutzt sind?

Die gefilzten Blätter dürfen nach dem Filzen nicht mehr in die Waschmaschine. Sie lassen sich aber ganz einfach von Hand mit lauwarmem Wasser und etwas Feinwaschmittel waschen. Danach wieder in Form ziehen und an der Luft trocknen lassen. Bitte aber nicht in die direkte Sonne legen.

Wofür kann ich die geflitzten Herbstblätter verwenden?

Die gefilzten Blätter lassen sich als Tischdeko z. B. als Untersetzer für heiße Speisen oder für Getränke verwenden. Es können damit aber auch Fenster und Türen dekoriert werden oder sie zum Geburtstag / als Dankeschön verschenken.