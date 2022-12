per Mail teilen

Man kommt an ihnen einfach nicht mehr vorbei: geschlungene und gedrehte Kerzen. Um nicht tief in die Tasche greifen zu müssen, zeigt Melanie Heitmann-Schneider wie simpel sie selbst zu machen sind.

Material

Stabkerzen

Glatte Unterlage

Längliches Gefäß in der Länge der Kerzen

Warmes und kaltes Wasser

'Nudelholz oder etwas dickeren Holzstab

Küchentücher

So geht's:

Melanie Heitmann-Schneider

1. Zuerst muss Wasser erwärmt werden. Entweder im Wasserkocher oder im Topf auf dem Herd. Dann das heiße Wasser in das Gefäß schütten (ungefähr halbvoll). Danach schüttet man langsam kaltes Wasser hinzu bis das Wasser sehr warm aber auf keinen Fall mehr heiß ist.

2. Jetzt kann eine Kerze hineingelegt werden. Die Kerzen bitte nicht in kochend heißes Wasser legen, da sich sonst das Wachs auflöst!

3. Je nach Temperatur des Wassers dauert es ein wenig bis die Kerze so weich ist, dass man sie biegen oder zusammendrücken kann. Hier kann man immer mal wieder testen, in dem man die Kerze versucht mit 2 Fingern zusammenzudrücken.

4. Wenn die Kerze weich genug ist, kann sie aus dem Wasser genommen werden. Mit Küchenpapier trocken wischen und schon die nächste Kerze in das Wasser legen.

Wichtig: Nicht mehrere Kerzen zusammen in das Wasser legen. Denn sie legen sich immer direkt nebeneinander, das Wachs verbindet sich und die Kerzen kleben zusammen!

5. Die warme Kerze auf die Unterlage / Schneidebrett legen und je nach Form bearbeiten.

6. Um sie im Ganzen zu drehen muss die Kerze erst mit dem Nudelholz / Holzstab in der Mitte leicht gewalzt werden. Die beiden Enden werden ausgespart, denn das untere Teil der Kerze muss noch in den Kerzenständer passen und der obere Teil am Docht braucht etwas, damit er anbrennen kann.

7. Jetzt kann man die Kerze leicht drehen. 2 - 3 Mal untereinander und schon hat man eine wunderschön gedrehte Kerze.

8. Zur Seite legen und innerhalb von 15 Minuten ist sie wieder ausgehärtet.

Doppelte Kerzen

Melanie Heitmann-Schneider

Um 2 Kerzen miteinander zu drehen, ist es sinnvoll beide Kerzen gleichzeitig in unterschiedlichen Behältern zu erwärmen, um sie dann miteinander zu verschlingen.

Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Man kann viele verschiedene Formen mit den warmen Kerzen erstellen.

Viel Spaß!