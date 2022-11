per Mail teilen

Weihnachten steht vor der Tür! Ganz nach dem Motto „Rettet die Tannenbäume“ hat unsere Kreativexpertin Stefanie Renk diesen tollen Weihnachtsbaum gebaut – 100% nachhaltig und 100% günstig.

Das wichtigste, was Sie für diesen selbstgebauten Weihnachtsbaum brauchen, finden Sie während einem schönen Winterspaziergang im Wald: Stöcke! Dieser DIY Weihnachtsbaum ist nicht nur super stylisch, sondern auch super schnell selbst gemacht. Ideal für kleinere Wohnungen mit wenig Platz, wo der Weihnachtsbaum allerdings nicht fehlen sollte. Und die Geschenke passen auch alle unter den Baum. Ein alternativer Weihnachtsbaum, der nicht nur Platz spart sondern auch Geld spart.

Material

8 Stöcke in unterschiedlicher Länge

Kordel oder Geschenkband

Ca 19 Haken

So geht's:

Privat - Steffi Renk

1. Für diesen Wand werden acht Äste benötigt. Der kürzeste circa 10 cm lang, der längste circa 70 cm lang.

2. Mit einer Kordel, Sisal oder Geschenkband auf einer Seite der Äste nacheinander einen Knoten machen. Der Abstand von Ast zu Ast sollte immer etwas größer als die Weihnachtskugel sein. Das gleiche auf der anderen Seite wiederholen.

3. Darauf achten dass die Abstände der Schnur oder des Bandes auf beiden Seiten gleich sind.

4. Gleichmäßig an jedem Ast ein bis fünf Haken verteilen. Außer am letzten. Ob die Verteilung gleichmäßig ist, sieht man am besten wenn man den Weihnachtsbaum aufhängt. Gegebenenfalls kann man auch noch etwas nachjustieren.

Mit Weihnachtskugeln oder auch kleinen Päckchen behängen und fertig ist der Weihnachtsbaum für wenig Platz.