Die richtige Garnauswahl

per Mail teilen

Brauche ich fürs Socken stricken wirklich Sockengarn? Welche unterschiedlichen Wollsorten gibt es? Wir beantworten alle Fragen rund um die passende Sockenwolle!

Die Garnauswahl

Am besten Sie verwenden für Ihre selbstgestrickten Socken auch ein "klassisches" Sockengarn. Socken werden häufig gewaschen und die spezielle Sockengarnmischung, die in der Regel aus einem Schurwollanteil (75%) und einem Polyamidanteil (25%) besteht, garantiert dass Sie Ihre Socken häufig in der Maschine waschen können.

Der Polyamidanteil macht das Garn besonders strapazierfähig, schützt vor Pilling und zu schnellem Abrieb. Eine besondere "super-wash" Ausrüstung der Schurwolle gewährleistet, dass die Socken in der Waschmaschine nicht filzen und oft sogar Trockner geeignet sind. Bitte beachten Sie dazu auch die Angaben auf der Banderole (Garnumband)

Aber es gibt auch ganz luxuriöse Garnmischungen für Socken, mit edlen Fasern wie Seide, Alpaka oder auch Kaschmir – diese Garne bzw. Socken sind dann nicht ganz so strapazierfähig & langlebig, dafür aber ein kleines Stück Luxus und auch ideal zu Hause als "Kuschelsocke" verwendbar. Bitte beachten Sie bei diesen Mischungen ganz besonders die Pflegehinweise auf der Banderole. Für den Sommer sind auch Mischungen mit Baumwolle & Elasthan beliebt.

Sockengarn gibt es in verschiedenen Garnstärken: