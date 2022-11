Den Stiel bei einer Gartenhacke erneuern

Zunächst muss man den Stiel grob in Form bringen. Dazu kann man das Werkzeug auf den Stiel aufsetzen und leicht mit einem Hammer darauf klopfen und wieder abnehmen. Dann sieht man an den Druckstellen bzw. Rostflecken am Holz, wo man etwas Material mit dem Stechbeitel oder der Raspel abnehmen muss. Man kann auch mit dem Hammer die entsprechenden Stellen bis zu einem gewissen Grad eindrücken.

Privat - Andreas Frisch