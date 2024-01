Blumiger Holzscheit

per Mail teilen

Draußen ist es noch trist und grau. Also holen wir uns ein bisschen Farbe nach Hause. Für diesen blumigen Holzscheit brauchen Sie nur ein Stück Holz, Heidelbeerkraut, Moorbirke und verschiedene Blumen. Schon kann es losgehen!

Material

Heidelbeerkraut

Moorbirke

einen 5 mm dicken Aludraht

Wickeldraht

etwas Moos

ein altes Glas

verschiedene Blüten, wie Anemonen, Eustoma und Tulpen

So geht's:

1. Ein Loch in das Holzstück bohren.

2. Zuerst Moos mit Wickeldraht an einem Stück Aludraht befetigen. Heidelbeerkraut und Moorbirke ebenso am Draht befestigen. In der Mitte ein Glas platzieren und darin die ausgewählten Blüten setzen.

3. Zum Schluss das Ganze in das Holzstück stecken. Er ist der Standfuß für den Frühlingsgruß.

Tipp: Für eine längere Haltbarkeit alles leicht mit Wasser besprühen und über Nacht kühl stellen.

Viel Spaß beim Nachbauen und dem Genießen des zauberhaften Frühlings!