3D-Stern aus Serviette falten

per Mail teilen

Mit wenigen Handgriffen werden aus schnöden Servietten echte Highlights auf der Weihnachtstafel - fast zu schade, um auseinander gefaltet zu werden!

Material:

Servietten (einfarbig oder bedruckt)

Eventuell Heißkleber, Zuckerguß, Büroklammern oder kleine Wäscheklammern

OPTIONAL: Papier für zusätzliche Dekosterne im selben Stil

Die Größe des Sterns regelt sich durch die Größe der Serviette. Es können sowohl kleine als auch große quadratische Servietten benutzt werden. Besonders schön sieht der Stern bei Servietten mit einem gleichmäßigen Aufdruck aus.

So geht´s:

1. Die Serviette auffalten und mit dem Aufdruck nach unten legen(bei einfarbigen ist es egal). Anschließend den unteren Serviettenteil zur Mittelfalz hin falten. Dasselbe mit der oberen Hälfte wiederholen.

2. Nun die rechte Seite zur Mitte falten und anschließend die linke Seite. Die Serviette hat nun wieder die Form eines Quadrats.

3. Die beide Seiten rechts und links wieder öffnen (nun haben Sie ein Rechteck vor sich). Die Serviette mit der kurzen Seite zu sich drehen und hälftig zu dem ersten Falz hin falten.

4. Dann die Serviette umdrehen und im Zickzack vor und zurück falten, bis Sie oben angekommen sind.

5. Den dünnen Serviettenstreifen nun so in die Hand nehmen, dass die Öffnungen unten sind. Linksseitig die Kanten nach innen unten einklappen, sodass kleine Dreiecke entstehen.

6. Wiederholen Sie das mit allen Kanten links und rechts.

7. Das Ganze in der Mitte falten und dann nochmal in die andere Richtung in der Mitte. Dann die Serviette zum Stern öffnen.

8. In tieferen Tellern mit Rand bleibt die Serviette selbstständig schön geöffnet stehen, bei flachen oder größeren Tellern kann es nötig sein die Zacken des Sterns rechts und links mit je einem Tropfen Heißkleber zu fixieren. Wer keinen Heißkleber benutzen möchte kann auch einen Tropfen Zuckerguß verwenden oder die Zacken mit einer Büro- oder kleinen Holzklammer (diese könnte man als Namensschild noch beschriften) fixieren.

TIPP: Das Ganze funktioniert nicht nur mit Servietten! Nutzen Sie zum Beispiel Papierreste (Geschenkpapier könnte sich hier anbieten) und basteln Sie wunderschöne Papiersterne passend zu den Servietten als Ergänzung Ihrer Tischdeko.

Schritt für Schritt zum 3D-Stern aus Servietten

Noch mehr Ideen von Lisa Vöhringer finden Sie unter

www.print-craft-love.de