Der Neue kommt!

Am Montag, den 29. Januar steht unserem neuen „ARD-Buffet“-Floristen Holger Schweizer (35) die Feuertaufe bevor: seine erste Livesendung! Zum Einstand bringt „der Neue“ am Mittag eine Torte mit - allerdings keine zum Essen, sondern eine florale Torte in grün-weiß.

Der gebürtige Esslinger beerbt den „Floristen unserer ersten Stunde“ Thomas Bucher und wird sich wie sein Vorgänger wochenweise mit Floristin Marlen Dürrschnabel und Bastel-Designerin Martina Lammel abwechseln. Im „richtigen Leben“ führt der ausgebildete Floristenmeister gemeinsam mit Ehefrau Jana sein eigenes Blumengeschäft in Stuttgart-Ost.

Worauf er sich bei der Fernseharbeit am meisten freut? „Dass meine Kreativität mal wieder so richtig herausgefordert wird. Im Blumengeschäft muss man oft eigene Ideen zu Gunsten des Kundenwunsches hinten anstellen.“ Und außerdem freut er sich sehr auf die Teamarbeit in Baden-Baden: „Bei meinen bisherigen Besuchen im Buffet-Studio fiel mir der freundschaftliche und kollegiale Umgangston der Kollegen vor und hinter der Kamera auf. Ich habe das Gefühl, da lässt es sich gut arbeiten.“

Holger Schweizers Glück: Familie und Mitarbeiterinnen im Blumengeschäft stehen voll hinter seinem neuen Engagement und wollen ihm dafür den Rücken frei halten. Seine Frau und die Floristinnen im Betrieb waren es auch, die ihn im vergangenen Herbst zur Teilnahme am Buffet-Casting gedrängt haben.

„Für Holger Schweizer sprach außer seinem Fachwissen und seinen guten Ideen auch seine natürliche, frische Art vor der Kamera“ sagt Yvonne Jank, CvD beim ARD-Buffet. Und dass ihm das Reden und Erklären vor Menschen leicht fällt, ist kein Zufall: Schweizer spielt seit 16 Jahren in seiner Freizeit Theater und hat Präsentations- und Moderationserfahrung bei Veranstaltungen der Floristikbranche.

Thomas Bucher, von dem Holger Schweizer jetzt den Staffelstab übernimmt, hat sich im Dezember von den Zuschauern und seinen langjährigen SWR-Kollegen verabschiedet. Nach neun Jahren ARD-Buffet will er sich jetzt mit ganzer Kraft seiner Firma für Wohnaccessoires und Floristik widmen. Ihn kennt und schätzt Holger Schweizer sehr. „Ich werde an vieles anknüpfen, was die Zuschauer gewohnt sind. Aber natürlich habe ich meinen eigenen Stil. Zum Beispiel arbeite ich viel mit Naturmaterialien und habe ein Faible für große, opulente Kreationen. Und die Blume an sich muss bei mir immer im Mittelpunkt stehen.“ Gibt es auch Blumendekorationen, die er nicht mag? „Ja, zum Beispiel Weihnachtssterne mit aufgesprühter Glitzerfarbe. Ich mag es nicht wenn Blumen ‚benutzt’ werden. Ich finde, als einer der schönsten gewachsenen Werkstoffe haben sie es verdient, dass man respektvoll mit ihnen umgeht.“