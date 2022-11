per Mail teilen

© Colourbox.com -

An allen Strandbuden Brasiliens sind sie der Verkaufsschlager - Kokosnüsse. Sie werden an Ort und Stelle aufgeschlagen und mit einem Strohhalm trinkt man das kühle, erfrischende Kokoswasser direkt aus der Nuss. Aber woher kommen diese Unmengen an grünen, fußballgroßen Nüssen? Wir haben nachgeforscht.

Das Video finden Sie kurz nach der Sendung auf dieser Seite.