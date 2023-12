Seit Dezember 2021 ist Kerstin König in den Redaktionen "Aktuelle Landespolitik Baden-Württemberg" und "Zur Sache! Baden-Württemberg" als Redaktionsassistenz tätig. Beide Redaktionen unterstützt sie in ihrer Arbeit, damit am Ende des Tages informative Nachrichten entstehen können und es am Donnerstagabend eine spannende "Zur Sache"-Sendung gibt. Politik hat sie schon immer interessiert, daher fühlt sie sich mit Herz und Verstand genau am richtigen Platz.

Vor dem SWR ...

... war sie in den unterschiedlichsten Branchen als gelernte Industriekauffrau tätig und arbeitete als Kinder- und Jugendbetreuerin. Sie war sechs Jahre lang selbst aktiv in der Stuttgarter Kommunalpolitik. Die Stadt und ihre Menschen sind ihr besonders wichtig.