Alexander Böttner ist seit 2019 bei "Zur Sache! Baden-Württemberg". Als Reporter geht er am liebsten gesellschaftskritischen Themen und Missständen nach. Er liebt es, durch seinen Beruf in andere Lebenswelten einzutauchen und spannende Menschen kennenzulernen, um ihre Geschichte und ihre Anliegen zu erzählen. Als Redakteur arbeitet er auch hinter den Kulissen und stellt zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen Woche für Woche die Sendung auf die Beine.

Vor und neben dem SWR ...

Eigentlich hat er mal etwas völlig anderes gelernt - nämlich Betriebswirtschaftslehre - und auch bereits in der Wirtschaft gearbeitet. Dann kam die berufliche Kehrtwende: Master in Journalismus, Praktika unter anderem im ZDF-Studio Nairobi und im ARD-Studio in New York und letztendlich der Einstieg beim SWR. Das Wissen aus seiner Wirtschaftszeit kann er jetzt für seine Recherchen nutzen. Hier im Südwesten hat er sich seit langem gut eingelebt - auch wenn sein Naturell nach wie vor stark von seiner rheinländischen Herkunft geprägt ist.