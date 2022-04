SWR Extra: "Krieg in der Ukraine - Der Südwesten hilft"

Die Bilder aus der Ukraine lassen auch die Menschen im Südwesten nicht unberührt. In Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und im Saarland helfen staatliche Einrichtungen, aber auch Privatpersonen packen mit an - das zeigen Bilder im SWR Extra am Montagabend.

Sendung am Mo. , 7.3.2022 18:15 Uhr, SWR Extra, SWR Fernsehen