Das Warten hat ein Ende: In Stuttgart haben am Sonntagmittag die ersten Menschen in Baden-Württemberg eine Corona-Impfung erhalten. Im Beisein von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozialminister Manfred Lucha (beide Grüne) wurde die erste Spritze verabreicht.

Sendung am So , 27.12.2020 12:58 Uhr, SWR Fernsehen