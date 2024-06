Auch das politische Berlin nimmt Abschied von Wolfgang Schäuble: In einem Trauerstaatsakt gedenken rund 1.500 Gäste aus dem In- und Ausland dem am 2. Weihnachtsfeiertag verstorbenen CDU-Politiker. Henning Otte von der SWR Redaktion Landespolitik sagt: "Wolfgang Schäuble ist ein Stabilitätsanker der Bundesrepublik gewesen." Im SWR Extra gibt es auch noch einmal einen Auszug aus der Rede von Schäubles Tochter Christine Strobl bei der Trauerfeier Anfang Januar in Offenburg.