Das Loriotsche Jahrhundert (AT)

Loriot alias Vicco von Bülow ist Karikaturist, Satiriker, Schauspieler und Regisseur in einer Person. Seine Werke haben die deutschsprachige Kultur des 20. Jahrhunderts geprägt wie kaum ein anderer Künstler. Seine Texte, Bilder, Komödien und Sketche sind zeitlos, dabei spiegeln sie in beispielloser Schärfe die Zeit wider, in der sie entstanden sind – fast ein ganzes Loriotsches Jahrhundert lang.