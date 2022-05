per Mail teilen

Wartezeiten beachten: Aufgrund großer Nachfrage und begrenzter Platzanzahl sind die Eintrittskarten für längere Zeit bereits vergeben. Mehr Informationen bekommen Sie vom Zuschauerservice unter der Rufnummer 07221/929-23316 (Montag bis Freitag 8 - 17 Uhr).

KEINE GUTSCHEINE ZUM VERSCHENKEN. Bitte beachten Sie, dass wir keine Karten vorab als Geschenk-Gutscheine versenden können.

Jeder bekommt die Chance auf einen Platz - sorry für die längere Wartezeit und danke für Ihr Interesse.

Wenn Sie Fragen, Kritik und Anregungen an uns haben, schreiben Sie uns gerne, entweder eine E-Mail oder per Post an:

SAG DIE WAHRHEIT

SWR Fernsehen

70150 Stuttgart