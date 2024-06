Egal ob die Traumhochzeit, die von langer Hand geplant wird, oder berufliche Ziele, die verwirklicht werden wollen – viele haben sehr genaue Vorstellungen davon, wie sie ihr Leben gestalten möchten. Doch was, wenn alles ganz anders kommt? Das Leben ist schließlich nur begrenzt planbar.

Wie gehen wir mit Schicksalsschlägen und unerwarteten Umbrüchen um? Und welche Chancen stecken in einem plötzlichen Neuanfang?

„Wenn es anders kommt“, das ist das Thema am 07. Juni 2024 bei Michael Steinbecher im NACHTCAFÉ mit diesen Gästen:

Christina Albert, verliebte sich Hals über Kopf in einen verheirateten Mann

Stephan Schäfer, nach seinem Aus als RTL-Chef wurde er Bestsellerautor

Kathrin Freimann, ihr erstes Kind verstarb nach acht Wochen

Philipp Hanf, die Diagnose ALS teilte sein Leben in ein Vorher und Nachher

Eugen Lambrecht, seine Weltreise erwies sich als falsches Versprechen

Bärbel Wardetzki, Psychologin