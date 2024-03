Endlich Urlaub! Doch jeder hat andere Vorstellungen von der schönsten Zeit im Jahr. Während die einen den Kick beim Sprung von den höchsten Klippen suchen, setzen die anderen auf Altbewährtes und sind jeden Sommer auf dem immergleichen Campingplatz zu finden. Egal was, der Urlaub soll für die meisten Menschen die schönste Zeit im Jahr werden, doch manches Mal endet er tragisch, ja sogar tödlich.

Gäste:

Christopher Neef – das Luxushotel entpuppte sich als Horrorhaus

Brigid Wefelnberg – verbringt ihre Urlaube als Extremläuferin in der Wüste

Armin Rau – seit Jahrzehnten geht´s in den Ferien nach Kärnten

Kolja Spöri – macht Urlaub in Kriegs- und Krisenregionen

Otilia Machado – ihre Familie wurde auf Heimreise aus dem Urlaub ausgelöscht

Dr. Jens Förster – Sozialpsychologe