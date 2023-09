Eigentlich will Darline mit Alkohol nichts zu tun haben. Doch nachdem ihre Mutter den Kampf gegen Brustkrebs verliert, greift sie zur Flasche und rutscht in die Sucht. Was folgt, ist eine Flucht vor ihrer schmerzhaften Trauer, hinein in einen Rausch, der sie Jahre in seinem Bann hält.

