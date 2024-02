per Mail teilen

Von außen betrachtet ist Benjamin ein Erfolgstyp – preisgekrönter Autor, renommierter Journalist, Familienvater. Doch im Inneren beherrschen ihn Selbstzweifel und Traurigkeit. Erst in der Psychiatrie lernt er, was dahintersteckt. Und wie er trotz Depressionen zu so etwas wie innerem Glück findet.

