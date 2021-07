Portionen: 6 Koch/Köchin: Barbara Rees Rezeptautor/Rezeptautorin: Barbara Rees

Füllung:



2 EL Pinienkerne

4 getrocknete Tomaten (in Öl)

1 Bund Petersilie

3 EL Ricotta

Meersalz · Pfeffer aus der Mühle

Zickleinschulter:



1 Zickleinschulter (ca. 1 kg; mit

Knochen; beim Metzger vorbestellen)

Salz · Pfeffer aus der Mühle

4 Knoblauchzehen

je 3 Zweige Rosmarin und Thymian

3 – 4 EL Olivenöl

Kartoffelgratin:



Butter für die Form

1 Knoblauchzehe

400 g festkochende Kartoffeln

250 g Ziegensahne (ersatzweise Sahne)

1/4 l Ziegenmilch (ersatzweise Milch)

Salz · Pfeffer aus der Mühle

frisch geriebene Muskatnuss

1 TL Zitronenthymianblätter

Möhrengemüse:



400 g Möhren

2 EL Butter

Salz · Zucker

Kohlrabigemüse:



400 g Kohlrabi

2 EL Butter

1 – 2 EL Ziegensahne (ersatzweise

Sahne) · Salz

Füllung:

Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Die Tomaten in kleine Würfel schneiden. Die Petersilie waschen und trocken schütteln, die Blätter abzupfen und fein hacken. Alles in einer Schüssel mit dem Ricotta mischen und mit Meersalz und Pfeffer würzen.



Zickleinschulter:

Den Backofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Schulter am Knochen entlang einschneiden, den Knochen auslösen. Das Fleisch und die Knochen waschen und trocken tupfen. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen. Die Füllung auf dem Fleisch verteilen, das Fleisch einrollen und mit Küchengarn zusammenbinden. Den Knoblauch schälen und halbieren, den Rosmarin und den Thymian waschen und trocken schütteln. Das Olivenöl, den Knoblauch und die Kräuter mit dem Fleisch und den Knochen in einen Bräter legen und im Ofen auf der mittleren Schiene 20 Minuten anbraten, dabei mehrmals wenden.



Inzwischen für das Kartoffelgratin eine ofenfeste Form (etwa 21 x 21 cm) einfetten. Den Knoblauch schälen und die Form damit einreiben. Die Kartoffeln schälen, waschen und in feine Scheiben schneiden oder hobeln. Die Kartoffelscheiben dachziegelartig in die Form legen. Die Sahne und die Milch verrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Die Sahne-Milch-Mischung über die Kartoffeln gießen und mit dem Thymian bestreuen. Die Temperatur auf 150 °C Umluft reduzieren und das Fleisch etwa 1 Stunde garen (die Kerntemperatur sollte bei 80 °C liegen), dabei immer wieder mit dem Öl aus dem Bräter beträufeln. Das Gratin im Ofen auf der unteren Schiene etwa 50 Minuten mitgaren.



Nach der Hälfte der Garzeit für das Möhrengemüse die Möhren putzen, schälen und in Scheiben schneiden. Die Butter in einem Topf erhitzen und die Möhren darin 15 bis 20 Minuten bissfest garen. Mit Salz und Zucker würzen. 7. Für das Kohlrabigemüse die Kohlrabi putzen, schälen und halbieren. Die Hälften in Scheiben oder Stifte schneiden. Die Butter in einem Topf erhitzen und die Kohlrabi darin bei schwacher Hitze 15 bis 20 Minuten bissfest garen. Die Sahne unterrühren und die Kohlrabi mit Salz würzen. 8. Die Zickleinschulter aus dem Bräter nehmen und zugedeckt kurz ruhen lassen. Den Bratensaft mit etwa 1/4 l heißem Wasser oder Fleischbrühe lösen.

Durch ein Sieb in einen Topf gießen und nach Belieben etwas einköcheln lassen oder mit etwas Speisestärke binden und abschmecken. Das Gratin aus dem

Ofen nehmen. Das Fleisch in Scheiben schneiden, auf Teller verteilen und mit der Sauce beträufeln. Das Kartoffelgratin, das Möhren- und das Kohlrabigemüse.

dazu anrichten.

