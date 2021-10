per Mail teilen

Portionen: 6

Falscher "Falscher Hase" mit Cous-Cous-Salat

Zutaten:

Falscher "Falscher Hase" (1 Kastenkuchenform):

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

3 EL Butter oder Öl

4 große Karotten

2 Stangen Staudensellerie

100g Walnüsse

50 g Sonnenblumenkerne

60 g Semmelbrösel

2 TL Johannisbrotkernmehl

2 EL gehackte glatte Petersilie

2 EL ehr fein gehackter Thymian

1 EL sehr fein gehackter Rosmarin

Saft einer kleinen Zitrone

2 Eier

4 EL saure Sahne

1–2 TL Salz

Muskatnuss

1 glatter TL Curry

weißer Pfeffer in der Mühle

Couscoussalat:

250 g Couscous

1 große Paprika

½ Gurke

2 große Tomaten

1 Glas Ajvar

Etw. Tomatenmark

Salz, Pfeffer

Schnittlauchquark:

500 g Quark

200 g Crème fraîche oder Schmand

½ Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 Bund Schnittlauch

1 Spritzer Essig oder Zitronensaft

Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung:

Falscher Hase

Öl in einer sehr großen Pfanne erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch fein hacken und im Öl anschwitzen. Karotten fein raspeln und Sellerie ganz fein würfeln.

Walnusskerne und Sonnenblumenkerne mahlen und mit Semmelbröseln und Johannisbrotkernmehl vermengen.

Karotten und Sellerie zu den Zwiebeln in die Pfanne geben und ca. 5 Minuten schmoren. Die gemahlene Mischung unterheben. Kräuter und Zitronensaft unterrühren.

Eier, saure Sahne, Salz, gemahlene Muskatnuss und Curry verrühren und mit in die Pfanne geben. Gut vermengen bis es eine dicke, teigähnliche Masse ist und mit Pfeffer abschmecken. Kastenform mit Butter und Mehl auskleiden, die Masse hineingeben und glattstreichen. Im Ofen bei 180°C 35 - 40 Min. backen.

Couscoussalat

Couscous nach Anleitung mit Gemüsebrühe quellen lassen.

Paprika, Tomaten und Gurke würfeln und zusammen mit dem Ajvar unter den fertig gequollenen Couscous geben. Mit Tomatenmark, Salz und Pfeffer abschmecken.

Schnittlauchquark

Quark und Creme fraîche in eine Schüssel geben. Zwiebeln und Knoblauch sehr fein schneiden, Schnittlauch fein hacken und zur Quarkmischung geben. Alles gut vermengen. Mit einem Spritzer Essig, Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

