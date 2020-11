Portionen: 6 Koch/Köchin: Bianka Güldenberg Rezeptautor/Rezeptautorin: Bianka Güldenberg

Spargel-Crèmebrûlée SWR SWR/Megaherz - Wolfgang Maria Weber

Zutaten:

400 g weißer Spargel

500 ml Milch

500 ml Schlagsahne

150 g Zucker

12 Eier, nur Eigelbe

150 g brauner Zucker

12 Erdbeeren

Basilikum

Zucker

Erdbeer-Melissen-Sirup

Zubereitung:

Spargel schälen, holzige Enden abschneiden. Spargel in Stücke teilen. Milch mit Sahne und Zucker aufkochen, Spargel darin 15 Minuten köcheln. Vom Herd nehmen, fein pürieren. Eigelbe nach und nach unterrühren.

Masse bei mittlerer Hitze (darf nicht kochen!) rühren, bis sie bindet und dickcremig wird. Durch ein Sieb streichen.

Backofen auf 120 Grad (Umluft: nicht geeignet) vorheizen. Creme in 8 ofenfeste, flache Porzellanschalen verteilen. Förmchen in ein tiefes Blech stellen. So viel heißes Wasser ins Blech gießen, dass die Förmchen zu etwa zwei Drittel im Wasser stehen. Blech auf die unterste Schiene des vorgeheizten Ofens schieben, Creme etwa 60 Minuten garen. Herausnehmen, in den Förmchen im Kühlschrank erkalten lassen.

Erkaltete Creme gleichmäßig mit braunem Zucker bestreuen. Zucker mit einem Flambierbrenner goldbraun und knusprig karamellisieren.

Die Erdbeeren mit Zucker marinieren, mit dem Sirup übergießen und mit fein geschnittenem Basilikum servieren.

