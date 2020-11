per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Helga Decker Rezeptautor/Rezeptautorin: Helga Decker

Vanille-Kokos-Mousse mit Beerengrütze und selbstgebackenen Mandelkeksen SWR SWR/Megaherz - Wolfgang Maria Weber

Zutaten:

Mandelkekse:

1 Eiweiß

1 Prise Salz

100 g Puderzucker

50g Puderzucker zum Bestäuben

1 Packung Vanillezucker

1 Orange

150 g gemahlene Mandeln

Rote Beerengrütze:

300 ml roter Traubensaft

400 g gemischte gefrorene Beeren

2 EL Agavendicksaft

1 gehäufter EL Speisestärke

ein paar frische Erdbeeren und Heidelbeeren

Vanille-Kokos-Mousse:

200 ml Kokosmilch

1 TL Vanille aus einer Schote

75 g Kokosraspeln

½ TL Agar Agar

1 TL geriebene Orangenschale

100 g Kokosblütenzucker

50g Kokoscreme

200 g weiße Kuvertüre

2 Schuss Grand Marnier

400 g Sahne

Zubereitung:

Mandelkekse

Eiweiß mit Salz steif schlagen. Zum Schluss Puderzucker und Vanillezucker unterrühren. Orangenschale abreiben (ca. 1 TL), Mandeln und Schalenabrieb unter Eiweiß heben. Kekse formen und dick mit Puderzucker bestäuben, auf ein Backblech legen und 12 Stunden trocknen lassen.

Bei 140° C Umluft im Backofen ca. 15 Minuten backen

Rote Beerengrütze

Saft, Beeren und Agavendicksaft im Topf mischen. Die Speisestärke in ca. 5 EL kaltem Wasser auflösen und zugeben. Unter Rühren aufkochen lassen, so dass die Grütze bindet und abkühlen lassen. Am Schluss die frischen Beeren unter die Grütze heben.

Vanille-Kokos-Mousse

Kokosmilch, Vanille, Kokosraspeln einweichen und aufkochen, danach Agar Agar, geriebene Orangenschale, Kokosblütenzucker und Kokoscreme dazu geben.

Kuvertüre in der Masse auflösen und den Grand Marnier unterrühren. Masse in den Kühlschrank stellen. Sahne steif schlagen. Wenn die Masse anfängt zu stocken, Sahne unterheben und nochmals kalt stellen.

