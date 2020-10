per Mail teilen

Portionen: 6 Koch/Köchin: Christina Burkhard Rezeptautor/Rezeptautorin: Christina Burkhard

Rinderbrühe mit dreierlei Klößchen SWR/megaherz - Anne Deiss

Dreierlei Klößchen:

125 g Hartweizengries

2 Eier

15 g Butter

Salz, Pfeffer

Geriebene Muskatnuss

Tomatenmark

Bärlauch-Pesto

Rinderbrühe:

1 kg Suppenfleisch

2 Karotten

2 Zwiebeln

1 Stange Lauch

½ Sellerie

½ Bund Petersilie

2,5 Liter Wasser

Salz

Pfeffer

Dreierlei Klößchen:

250 ml Wasser mit Butter, etwas Salz, Pfeffer und Muskatnuss aufkochen. Den Gries so lange einrühren, bis sich die Masse vom Topf löst. In eine Schüssel geben, zwei Minuten abkühlen lassen und dann die beiden Eier nacheinander unterrühren. Einen Teil mit Tomatenmark, bzw. Pesto verfeinern, in Eiswürfelförmchen geben und ein paar Stunden einfrieren. Vor der Zubereitung im heißen Salzwasser die Klößchen auftauen, sonst lösen sie sich auf.

Rinderbrühe:

Karotten, Zwiebeln, Lauch, Sellerie schälen und in Stücke schneiden. Das Fleisch gemeinsam mit dem Gemüse in einen großen Suppentopf legen. Mit Wasser auffüllen. Salz und Pfeffer dazu. Das Ganze 2 Stunden köcheln lassen. Danach durch ein Leintuch sieben, damit die Brühe klar wird. Die Suppe mit den Klößchen servieren.

