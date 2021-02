per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Victoria Schubert-Rapp Rezeptautor/Rezeptautorin: Victoria Schubert-Rapp

Zutaten:

Für den Rehrücken:

500 g Rehrücken, pariert und in 4 Scheiben geschnitten

150 g Geflügelfarce

4 Scheiben Tramezzini-Brot, für jeden Rehrücken eine Scheibe

Butterschmalz zum Anbraten

Salz & schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

Die Tramezzinischeiben dünn mit der abgeschmeckten Farce bestreichen und eventuell nochmals salzen und pfeffern. Den so gewürzten Rehrücken stramm einrollen. Eventuell mit Küchengarn umwickeln. Die Tramezzinirolle in Butterschmalz von allen Seiten in einer Pfanne goldbraun anbraten. Auf einem Gitter im Backofen bei 180°C ca. 4-8 Minuten garen – im Kern auf 56°C. Fleisch ruhen lassen.

Zutaten:

Für die Sauce:

Rehkarkassen und Parüren vom Rehrücken

1 Glas Wildfond

250 ml Rotwein

200 ml Johannisbeersaft

ca. 150 g Knollensellerie

1 Karotte

1 Wurzelpetersilie

1 EL Tomatenmark

1 Lorbeerblatt

1 TL Wacholderbeeren

1 TL Piment

ein paar Pfefferkörner

Salz

eventuell etwas Stärke zum Binden

Zubereitung:

Rehkarkassen und Parüren kräftig in einem Topf anrösten. Kleingeschnittenes Wurzelgemüse zugeben und mitrösten. Mit Tomatenmark leicht tomatisieren und nach und nach mit Rotwein und Johannisbeersaft ablöschen. Einkochen lassen und mit Wildfond auffüllen. Gewürze zugeben und Sauce eventuell nach Geschmack leicht binden.

Zutaten:

Für das Sellerie-Püree:

400 g Knollensellerie geschält und in grobe Würfel geschnitten

100 g Sahne

50 g Butter

Salz & Pfeffer

Muskat nach Geschmack

Zubereitung:

Wasser im Topf zum Kochen bringen, eine Prise Salz ins Wasser geben. Knollensellerie schälen, in grobe Würfel schneiden und so lange kochen bis er ganz weich ist. Das dauert ca. 15-20 Minuten. Abgießen und mit Sahne, Butter, Salz und Pfeffer mit Hilfe eines Pürierstabs mixen.

Zutaten:

Für die Mini-Äpfel:

4 Mini-Äpfel

1 TL Zucker

etwas Butter

ein Schluck dunkles Weißbier

etwas Rosmarin, kleingeschnitten

Zubereitung:

Den Zucker in einem Topf karamellisieren lassen. Mini-Äpfel hinzugeben und etwas schmoren lassen. Dann mit Weißbier ablöschen und kleingehackten Rosmarin hinzufügen. Mit Butter abbinden.

Zutaten:

Für die Pfifferlinge:

100 g Pfifferlinge, frisch geputzt

1-2 EL Butter

etwas Thymian, kleingeschnitten

Zitronensaft nach Geschmack

Salz

Zubereitung:

Butter in einer Pfanne schmelzen. Pfifferlinge hinzugeben und mit Thymian, Salz und Zitronensaft abschmecken.

Übersicht aller SWR Rezepte