Portionen: 6 Koch/Köchin: Agnes Jaud Rezeptautor/Rezeptautorin: Agnes Jaud

Joghurtmousse auf Apfel-Heidelbeer-Kompott

Zutaten:

Für die Joghurtmousse:

500 g Heumilch-Joghurt

250 ml Sahne

50 g Zucker

4 Blatt Gelatine

Mark einer Vanilleschote

Saft einer Zitrone

Für das Kompott:

4 Äpfel

300 g Heidelbeeren

100 ml Orangensaft, frisch

4 EL Zucker

etwas Zimt nach Geschmack

Für die kandierten Rosenblätter:

Rosenblütenblätter (Menge nach Bedarf)

etwas Eiweiß zum Bepinseln

etwas Puderzucker

Für die Rosen im Teigmantel:

25 duftende Rosenblütenblätter

75 g Mehl

4 EL Weißwein oder Rosé

1 Ei

1 EL Milch

1 TL Zucker

1 Prise Salz

Öl zum Ausbacken

Außerdem: 1/8 l Rosensirup

Zubereitung:

Joghurtmousse:

Schlagsahne steif schlagen. Vanilleschote auskratzen. Gelatine auflösen. Alle Zutaten bis auf die Sahne mit dem Mixer aufschlagen. Dann die steif geschlagene Schlagsahne unterziehen. Die Masse in eine Schüssel füllen und über Nacht im Kühlschrank stehen lassen.

Kompott:

Zucker und Saft in einen Topf geben und etwas einköcheln lassen. Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in Scheiben schneiden. Zusammen mit den Heidelbeeren in einen Topf geben, etwas Zimt zugeben und alles zusammen 10 Minuten köcheln lassen.

Kandierte Rosenblätter:

Die Rosenblütenblätter mit leicht angeschlagenem Eiweiß bepinseln. Dann mit Puderzucker oder sehr feinem Zucker bestäuben. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Etwa drei Stunden bei geöffneter Backofentür und niedrigster Temperatur trocknen. Wenn die Rosenblütenblätter sich hart und brüchig anfühlen, können sie in Blechdosen aufbewahrt werden. Zur Dekoration auf Kuchen, Pralinen, Desserts verwenden. Gegebenenfalls mit geschlagenem Eiweiß fixieren.

Rosen im Teigmantel:

Mehl, Ei, Wein und Milch zu einem glatten Teig verrühren. Mit Zucker und einer Prise Salz abschmecken. Reichlich Öl erhitzen oder eine Fritteuse benutzen. Rosenblütenblätter in den Rosensirup eintauchen, dann in den Ausbackteig und sofort in das heiße Fett geben. Nacheinander alles abbacken, bis sie schön hellbraun geworden sind. Auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen.

Tipp: Variieren Sie das Rezept und verwenden den Teig für gebackene Kürbisblüten, Kapuzinerkresse oder pikant mit Salbei oder Beinwellblätter.

