Grumbieresupp mit Appelrädle

Portionen: 4

Grumbieresupp:

1 Zwiebel

50 g Butter

3 mittelgroße Kartoffeln

1 Knolle Sellerie

2 Karotten

1 Stange Lauch

500 ml Gemüsebrühe

1 Becher süße Sahne

Pfeffer, Salz, Majoran, Muskat

Appelrädle:

2-3 Eier

1 Päckchen Vanillezucker

150 g Zucker

1 Prise Salz

1 TL Backpulver

250 g Mehl

1 Tasse Milch

3-4 Äpfel, Jona Gold oder ein anderer geeigneter Backapfel

Zucker, Zimt

Zubereitung

Zwiebelwürfel in Butter anrösten. Die Kartoffeln und das Gemüse waschen, putzen, klein schneiden und in den Topf geben. Leicht dünsten, dann die Gemüsebrühe aufgießen. Das Ganze ca. eine halbe Stunde kochen und anschließend mit dem Pürierstab mixen.

Sahne zugeben, salzen, pfeffern und kräftig mit Majoran und Muskat abschmecken, eventuell mit gerösteten Brotwürfeln verfeinern.

Appelrädle

Eier, Vanillezucker, Zucker und Salz cremig rühren. Backpulver und Mehl mischen, sieben und zusammen mit der Milch unterheben. Äpfel schälen, entkernen und in etwa ½ cm dicke Scheiben schneiden. Die Appelrädle werden in einer beschichteten Pfanne in Öl bei mittlerer Kochstufe ausgebacken. Anschließend mit Zimt und Zucker bestreuen.

