Portionen: 5

Teig:

1 kg Weizenmehl Typ 405 oder 550

12 g Salz

1/2 TL Zucker

1 frischer Hefewürfel (42g)

600-700 ml warmes Wasser

Hefe in 100 ml warmen Wasser auflösen und mit Zucker vermischen. In einer hohen Schüssel das Mehl hineinfügen und eine Mulde in die Mitte drücken. Das Hefe-Wasser-Zuckergemisch hineingeben und mit wenig Mehl leicht verrühren. Die Schüssel mit einem Küchentuch abdecken und ca. 15 Minuten gehen lassen. Die Hefe muss Blasen werfen.

Dann die restlichen Zutaten beifügen und mit der Küchenmaschine ca. 10 Minuten durchkneten. Sollte der Teig zu klebrig sein, etwas Mehl zufügen.

In der Schüssel wieder abgedeckt weitere 30 Minuten bei Raumtemperatur gehen lassen.

Nun die Arbeitsfläche mit etwas Mehl bestäuben und 9 gleichgroße Teigstücke aus dem Teig schneiden, diese einzeln dünn zu ovalen Minipizzen mit dem Nudelholz ausrollen.

Das Ofenblech mit Backpapier belegen und je drei Teiglinge darauf verteilen. Nun den Schmand (bei der süßen Variante nur pur verwenden) dünn auftragen und dann mit den Zutaten aus Belag 1-3 jeweils belegen.

Belag 1:

200 mg Schmand

1 Bio-Ei Größe M

250 g grüner Spargel

250 g gemischte Pilze (Champignons, Kräutersaitlinge, Shii Take)

1 Haushaltszwiebel

10 Blatt Bärlauch

4 Scheiben kräftiger Bärlauchkäse (Alternativ: Appenzeller oder Münster)

2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

Schmand und Ei mit etwas Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel glattrühren. Spargel im unteren Drittel schälen und in dünne Stücke schneiden. Pilze säubern, Zwiebel schälen, Bärlauch waschen und in feine Scheiben/Streifen schneiden.

Spargel, Pilze und Zwiebeln kurz in Olivenöl anschwitzen und mit Salz und Pfeffer würzen. Bärlauch und Käse kommen frisch auf die rohen Teiglinge.

Belag 2:

200 g Schmand

1 Bio-Ei Größe M

8 Scheiben kräftig geräucherter Schinkenspeck

2 Haushaltszwiebeln

2 EL Schnittlauch

1 EL Petersilie

Salz

Pfeffer

Schmand und Ei mit etwas Salz und Pfeffer in einer kleinen Schüssel glattrühren. Zwiebel und Schinken in feine Streifen/Scheiben schneiden.

Schnittlauch und Petersilie waschen und in feine Röllchen schneiden bzw. Peterle kleinhacken. Diese Zutaten werden gleichmäßig auf dem rohen Teigling verteilt und kurz gesalzen und gepfeffert.

Belag 3:

100 g Schmand

3 Elstar Äpfel

1/2 TL Zimt gemahlen

5-6 EL Zucker

1 EL Butter zimmerwarm

Äpfel waschen und vierteln, entkernen und in feine Spalten schneiden. Den rohen Teigling mit Schmand bestreichen, die Apfelspalten und gut Zucker-Zimt drauf verteilen. Zum Schluss ein paar Butterflöckchen darauf.

Bei 200 °C Ober-Unterhitze goldgelb backen und warm genießen.

