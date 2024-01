Nackenheim spielt "Stadt Land Quiz" gegen Kressbronn

Wir haben sie alle – die mehr oder minder intelligenten technischen Systeme – in Form von Sprachassistenten im Smartphone, Rasenmährobotern oder sie steuern automatisch unsere Heizung oder Beleuchtung. Auch Roboter sind aus vielen Bereichen nicht mehr weg zu denken – in der Industrie, im Operationssaal oder auch in der Erforschung des Alls. In Nackenheim und Kressbronn gibt es Schulen, in denen schon Jugendliche mit diesen Technologien vertraut werden. Und unser Quiz-Moderator Jens Hübschen prüft, wo menschliche Intelligenz in unserem Quiz besser punkten kann – in Nackenheim oder Kressbronn?