In fünf Folgen zeigt Comedian Chako Habekost, wie er sich innerhalb eines Tages zusätzliche Show Acts und sein Publikum zusammensucht, das bei der Vorstellung am Abend auf selbst mitgebrachten Stühlen sitzen wird. Mit seinem roten Flitzer, der gleichzeitig auch als Bühne dient, geht es für den Vorderpfälzer diesmal nach Münchweiler in die Südwestpfalz.