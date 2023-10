per Mail teilen

Ein einfaches Dessert mit wenig Zutaten - das sind die Zwetschgenschnitten von Timo Böckle.

Portionen: 4 Koch/Köchin: Timo Böckle

Für die Zwetschgenschnitte:

400 g Zwetschgen

50 ml Johannisbeernektar (Alternativ 2cl Zwetschgenwasser)

350 g Quark (20 % Fett)

6 Blatt Gelatine

Für die Pfannkuchen:

250 g Mehl

2 Eier

3/8 l Milch

etwas Zucker

Öl zum Anbraten

Mehl, Eier und Zucker in eine Schüssel geben. Die Hälfte der Milch zufügen und einen dicken, glatten Teig herstellen. Nach und nach mit der übrigen Milch verdünnen.

Öl in einer Pfanne erhitzen und mit einem Schöpflöffel den Teig gleichmäßig in der Pfanne verteilen. Zuerst auf der einen Seite goldbraun backen, dann umdrehen. Wenn die zweite Seite goldbraun ist, die Pfannkuchen nach und nach auf einen Teller geben, bis der Teig aufgebraucht ist.

Für die Füllung:

Die Zwetschgen waschen, Stiele und Kerne entfernen und klein schneiden.

Butter in die Pfanne geben und etwas Zucker in der Pfanne karamellisieren lassen. Die klein geschnitten Zwetschgen dazu geben und auf kleiner Flamme kurz köcheln lassen. Den Johannisbeernektar dazu geben.

Tipp von Timo: 2 cl Zwetschgenwasser an Stelle des Johannisbeernektars.

6 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen und zum warmen Zwetschgenkompott geben. Verrühren und danach abkühlen lassen.

Das abgekühlte Zwetschgenkompott zum kalten Quark geben und glatt rühren. Etwas Kompott für die Dekoration beiseite stellen.

Die abgekühlten Pfannkuchen jeweils auf ein Butterbrotpapier legen. Mit dem Quark bestreichen und einrollen. Für ca. zwei Stunden im Kühlschrank fest werden lassen. Die Pfannkuchen in 2 cm dicke Streifen schneiden, mit dem restlichen Zwetschgenkompott aus der Pfanne garnieren.

Tipp von Timo: Beim Aufschneiden der Zwetschgenschnitte das Messer nach jedem Schnitt immer mit einem Küchentuch abreiben. Das sorgt für ein schöneres Schnittbild beim Aufschneiden.

