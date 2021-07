per Mail teilen

Portionen: 2 Koch/Köchin: Vincent Klink Rezeptautor/Rezeptautorin: Vincent Klink

Zutaten

2 große Zucchini

1 Tomate

250 g Schafskäse

1 Schalotte

1 Bund Schnittlauch

1 Bund Petersilie

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 Msp. Cayennepfeffer

2 EL Olivenöl

Zubereitung

1. Die Zucchini waschen, in hauchdünne Streifen längs runterschneiden, diese ganz kurz in kochendes Salzwasser tauchen, dann abtropfen lassen, auf einem Küchentuch ausbreiten und mit Küchenkrepp trocknen.

2. Die Tomate häuten, entkernen, in feine Würfel schneiden. Den Fetakäse in 4 Stücke schneiden. Schalotte schälen, fein schneiden und in einer Pfanne anschwitzen. Mit feingeschnittenem Schnittlauch und gehackter Petersilie vermischen. Diese Mischung auf die Käsestücke streuen, mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen und die Tomatenwürfel darauf geben.

3. Jeweils drei bis vier Zucchinistreifen etwas überlappend nebeneinander legen. Die Käsestücke darin einpacken. Mit Öl bepinseln, würzen und auf den nicht zu heißen Grill legen.

