Unkomplizierte Sonnenstauden für trockene Plätze

Fetthenne Sedum: Die Fetthenne umfasst rund 400 verschiedene Arten und variiert dementsprechend in Blütenfarbe und -dauer, doch meist blüht sie von Juli bis in den Herbst hinein. Sie gehört zu den sukkulenten Arten, die Wasser in ihren dicken Blättern speichern können. Daher sind sie auf trockenen Plätzen eine Garantie für gutes Gelingen. Da sie spät blühen, freuen sich die Insekten über das Nahrungsangebot.