So pflegen Sie ihren Weihnachtskaktus

Mit zahlreichen Blüten bringt der Weihnachtskaktus Farbe in die dunkle Winterzeit. Schnell greift man im Laden zu, ohne zu wissen, welche Pflege der Weihnachtskaktus benötigt. Das sollten Sie wissen:

Blütenknospen blühen nicht auf, sondern fallen ab - was ist zu tun?

Wirft der Weihnachtskaktus seine Knospen ab, hat das nichts mit einer Krankheit zu tun, sondern durch Fehler in der Pflege, wie zum Beispiel der Wahl des falschen Standorts. So können Zugluft, Staunässe, ein zu trockener Wurzelballen oder auch starke Schwankungen der Raumtemperatur die Ursache sein.

Die feinen Wurzeln vertragen keine Staunässe und wachsen am liebsten in humosem Substrat. Kalkhaltiges Gießwasser meiden. Der Weihnachtskaktus liebt einen hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung und ganzjährig warme Temperaturen.

imago images IMAGO / Gottfried Czepluch

Was braucht mein Weihnachtskaktus, damit er auch im nächsten Jahr pünktlich zum Weihnachtsfest blüht?

Ganz wichtig: die Ruhephase! Auf die Blühphase folgt eine etwa sechswöchige Ruhephase, in Sie die Wassermenge wieder reduzieren und das Düngen einstellen. Ab März beginnt die vegetative Wachstumsphase, in der sich neue Triebe bilden; sie dauert bis in den August. Den Sommer über kann der Kaktus im Freien an einem schattigen Platz stehen. Vor den ersten kühlen Nächten im September erfolgt der Umzug nach drinnen. Erst wieder gießen, wenn sich die ersten Blütenknospen zeigen.

Kaktus ohne Stacheln?

Trotz seiner Zugehörigkeit zu den Kakteen trägt der Weihnachtskaktus keine richtigen Stacheln, sondern feine Borsten. Die Triebe sind flach und fleischig und hängen herunter, wodurch die Pflanze besonders gut für hohe Töpfe geeignet ist. Bei guter Pflege kann die strauchige Pflanze eine Größe von bis zu 40 Zentimetern erreichen.

Experte im Studio: Matthias Uhlig, Gärtnermeister