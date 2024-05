Radtour als Kurzurlaub: Mit dem Fahrrad auf Reise gehen

per Mail teilen

Last-minute-Reisen gibt es nicht nur am Flughafen, sondern auch in den meisten Keller: Ein kleine Reise mit dem Fahrrad ist schnell organisiert, günstig und gesund. Wir haben Tipps für die Radtour.

Noch bevor man sich für ein Reiseziel für den Fahrradurlaub entscheidet, ist es wichtig, zu klären, ob man sich an einem Standort niederlassen möchte und dann Tagestouren machen möchte. Die andere Option ist, eine größere Reise zu machen, bei der man von Ort zu Ort fährt.

Auch über die Länge der jeweiligen Etappen sollte man vorab nachdenken. 30, 40, maximal 50 Kilometer, doch dank E-Bikes kann sich dieses Ziel natürlich auch erhöhen. Menschen, die gar nicht so fit sind, aber ein gutes E-Bike haben, schaffen am Tag auch 60 bis 70 Kilometer.

Notfallpaket für die Radtour: Das sollten Sie dabei haben

Trotzdem sollten regelmäßig Pausen eingeplant werden, um auch etwas von der Umgebung mitzubekommen - es sei denn, sie sind wirklich ganz sportlich unterwegs und wollen Kilometer schreiben.

Planen Sie Pausen bei Ihrer Radtour ein. Genießen Sie Ihre Reise mit dem Fahrrad! Colourbox

Anreise mit dem Auto oder der Bahn?

Um mit dem Rad bequem zum Startpunkt der Tour zu kommen, steht man vor der Entscheidung zwischen Auto oder Zug. Der Nachteil am Auto bei Streckentouren ist, dass man dort wieder ankommt, wo man losgefahren ist.

Für Zugreisen ist empfehlenswert, möglichst früh Tickets zu buchen, wenn Sie eine Fernstrecke fahren. Besondere Angebote hat die Bahn auf ihrer Website.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hat viele Tipps für eine Tour online zusammengesellt. Der ADFC weist außerdem auf das Programm "Bett+Bike" hin, mit dem fahrradfreundliche Unterkünfte in Deutschland, aber auch in einigen Nachbarländern gefunden werden können. In Deutschland sind etwa 5.000 Betriebe verzeichnet.

Beliebte Radwege in Deutschland

In Deutschland sind Radwege, die an Flüssen entlang führen, besonders beliebt, ganz weit oben in der Gunst stehen:





Weser-Radweg zwischen Hann, Münden im Weserbergland und Cuxhaven an der Nordsee

Elberadweg von der Nordsee bis nach Tschechien

Donauradweg in Deutschland

Radtour-Tipps in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Unsere Expertin: Ricarda Eling ADFC